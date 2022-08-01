Ильнура Хисматуллина назначили и.о. директора Кадастровой палаты Татарстана

Ранее в управлении он занимал должность зам начальника отдела нормализации баз данных. Фото: kadastr.tatarstan.ru

В этот понедельник, 1 августа, коллективу Кадастровой палаты Татарстана представили их нового директора, но пока только с приставкой «исполняющий обязанности». Им стал Ильнур Хисматуллин, который ранее занимал в этом же управлении должность зам начальника отдела нормализации баз данных. На данный пост он вступил в мае этого года. А после того, как его нынешний предшественник - Аркадий Белкин, переехал на аналогичную работу в Марий Эл, Хисматуллин был назначен и.о. директора Кадастровой палаты Татарстана.

Для справки, свою деятельность в Палате новый руководитель начинал на позиции оператора ЭВМ отдела ведения ЕГРП, гармонизации и верификации данных ЕГРП и ГКН. После года работы перешел на должность ведущего специалиста-эксперта отдела государственной службы кадров Кадастровой палаты Татарстана. Далее там Хисматуллин работал инженер II категории группы кадастровых и землеустроительных работ, ведущим инженером отдела обработки документов и обеспечения учетных действий и ведущим инженером группы кадастровых и землеустроительных работ.

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