В составе батальона связи «Атал» на Донбасс отправятся более ста добровольцев из Чувашии

Порядок осуществления выплат солдатам будет определен до конца текущей недели. Фото: Александр КОЦ

Стало известно, что контракты на прохождение военной службы в составе чувашского батальона «Атал» заключили уже 98 добровольцев. Еще 40 человек находятся на этапе подготовки, сообщают власти республики.

«Атал» будет принимать участие в спецоперации на Донбассе. Каждый из вступивших в него получит выплату в размере 200 тысяч рублей. 50 тысяч от этой суммы будут переведены солдатам через месяц службы, а 150 тысяч – через три месяца.

Порядок осуществления выплат будет определен до конца текущей недели. Тогда же глава региона подпишет соответствующее постановление.

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