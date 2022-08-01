Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 августа 2022 13:49

В составе батальона связи «Атал» на Донбасс отправятся более ста добровольцев из Чувашии

Каждый из них получит по 200 тысяч рублей
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Порядок осуществления выплат солдатам будет определен до конца текущей недели.

Порядок осуществления выплат солдатам будет определен до конца текущей недели.

Фото: Александр КОЦ

Стало известно, что контракты на прохождение военной службы в составе чувашского батальона «Атал» заключили уже 98 добровольцев. Еще 40 человек находятся на этапе подготовки, сообщают власти республики.

«Атал» будет принимать участие в спецоперации на Донбассе. Каждый из вступивших в него получит выплату в размере 200 тысяч рублей. 50 тысяч от этой суммы будут переведены солдатам через месяц службы, а 150 тысяч – через три месяца.

Порядок осуществления выплат будет определен до конца текущей недели. Тогда же глава региона подпишет соответствующее постановление.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обещанные выплаты солдаты-добровольцы из Татарстана будут получать поэтапно

Большую часть суммы им начислят только после того, как они окажутся на Украине, в ДНР или ЛНР (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram