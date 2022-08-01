Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 августа 2022 12:21

1 августа на реке Кама в Татарстане всплыли тела сразу двух утонувших мужчин

Их личности устанавливаются
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
В обстоятельствах произошедшего разбираются специалисты.

В обстоятельствах произошедшего разбираются специалисты.

Фото: МЧС Татарстана

Около семи часов утра в понедельник, 1 августа, на реке Кама у села Сотово в Мамадышском районе всплыло тело мужчины. Оно было обнаружено в 1,5 метрах от берега, извлечено спасателями и передано полицейским.

Немногим позже – в 9:30 - также на Каме, но уже у базы отдыха «Вишневый сад» в Нижнекамском районе на поверхности воды показался другой труп. В метре от берега его заметил прохожий. Прибывшие на место спасатели доставили тело мужчины на сушу.

Личности погибших и обстоятельства трагедий пока не установлены, сообщают в МЧС Татарстана. Известно только то, что оба места не оборудованы для купания.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram