Строители из Чувашии готовы начать капремонт девяти домов в Мариуполе

Республика также поможет ДНР в восстановлении промышленных предприятий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшее время строители из Чувашии приступят к капремонту девяти многоквартирных домов в Мариуполе на Донбассе. Это будет лишь первый этап восстановления жилищного фонда города, заявил в ходе еженедельного совещания в правительстве республики глава региона Олег Николаев.

Среди прочих целей республики – помочь ДНР в восстановлении промышленных предприятий и инфраструктуры, а также производстве дверей и окон. Так, например, чувашский «ЧЭАЗ» взял шефство над «Донецким электротехническим заводом» и «Торезским электротехническим заводом».

Кроме того, 40 детей работников двух заводов Донбасса пригласили в Чувашию для отдыха и оздоровления на базе центра «Эткер».

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