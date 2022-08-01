Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 августа 2022 11:00

В Марий Эл произошло ДТП с восемью пострадавшими, четверо из которых дети

Автомобили KIA и Geely столкнулись на 20 километре автодороги «Кокшайск - Красногорский»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 1 августа, на 20 километре автодороги «Кокшайск - Красногорский» в Звениговском районе столкнулись автомобили KIA и Geely. В результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе четверо детей.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают полицейские.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Йошкар-Оле иномарка врезалась в машину «скорой помощи», пострадали четыре человека

Водитель легковушки, по предварительным данным, не уступил дорогу реанимобилю (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram