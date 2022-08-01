В Марий Эл произошло ДТП с восемью пострадавшими, четверо из которых дети

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 1 августа, на 20 километре автодороги «Кокшайск - Красногорский» в Звениговском районе столкнулись автомобили KIA и Geely. В результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе четверо детей.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают полицейские.

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