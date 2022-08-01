Житель Набережных Челнов ударил ножом соседа по общежитию за то, что тот взял его дыню

Подозреваемый не стал отрицать свою причастность к преступлению и во всем признался. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 31 июля, в одном из общежитий по проспекту Мира в Набережных Челнах было обнаружено тело 45-летнего мужчины. По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью был задержан его 34-летний сосед, с которым потерпевший распивал алкоголь.

Мужчина признался, что ударил собутыльника ножом в бедро за то, что тот взял из общего холодильника его дыню, не спросив разрешения. После этого злоумышленник ушел, а потерпевший спустя время скончался.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

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