Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 августа 2022 10:39

Житель Набережных Челнов ударил ножом соседа по общежитию за то, что тот взял его дыню

От полученных травм потерпевший скончался
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Подозреваемый не стал отрицать свою причастность к преступлению и во всем признался.

Подозреваемый не стал отрицать свою причастность к преступлению и во всем признался.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 31 июля, в одном из общежитий по проспекту Мира в Набережных Челнах было обнаружено тело 45-летнего мужчины. По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью был задержан его 34-летний сосед, с которым потерпевший распивал алкоголь.

Мужчина признался, что ударил собутыльника ножом в бедро за то, что тот взял из общего холодильника его дыню, не спросив разрешения. После этого злоумышленник ушел, а потерпевший спустя время скончался.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram