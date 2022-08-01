Число случаев COVID-19 в Татарстане приблизилось к 154 тысячам

Госпитализация накануне потребовалась 28 заболевшим жителям республики. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 46 новых случаев COVID-19 и госпитализировали 28 зараженных вирусом человек. Такие цифры в понедельник, 1 августа, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 153 896 жителей республики, 150 437 из которых выздоровели, а 1 996 – скончались. Коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 находится на отметке в 5,9%.

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