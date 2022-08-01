В Йошкар-Оле иномарка врезалась в машину «скорой помощи», пострадали четыре человека

С места происшествия. Фото: ГИБДД Марий Эл

В столице Марий Эл на перекрестке улиц Водопроводная и Советская столкнулись две иномарки и машина «скорой помощи».

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan ехал на «зеленый» и не пропустил реанимобиль, который двигался на запрещающий сигнал светофора, хотя у того были включены как звуковые, так и световые спецсигналы. Иномарка на полном ходу врезалась в другое авто – Kia, водитель которой пропускала «скорую».

- В результате данного ДТП травмы получили водитель и три пассажира машины «скорой помощи», - сообщили в ГИБДД Марий Эл.

Напомним, похожий случай на днях произошел в Звениговском районе республики на 62 километре дороги «Йошкар-Ола Зеленодольск». Там столкнулись автомобиль Toyota и машина «скорой помощи», в которой пострадали две женщины.

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