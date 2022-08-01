В расписании возможны изменения.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С 4 августа из Казани в Душанбе вновь начнут летать самолеты. Авиарейсы будут выполняться еженедельно по четвергам на лайнерах Boeing 737-800, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.
Вылет из Казани в сердце Таджикистана запланирован на 21:00, а обратно – на 18:00 (в обоих случаях время указано местное). Полет из одной точки в другую займет около 3,5 часов.
Отмечается, что в расписании возможны изменения.
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