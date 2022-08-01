В Татарстане осудили москвичей, которые попались с 1,5 килограммами наркотиков

Приговор суда уже вступил в законную силу. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Верхнеуслонский районный суд вынес приговор двум москвичам, которые были задержаны с 1,5 килограммами наркотиков. Они признаны виновными в покушении на сбыт запрещенного вещества.

Установлено, что мужчины в возрасте 31 и 35 лет везли наркотики из тайника в Новгородской области в Нижнекамск и Салават для расфасовки и последующего бесконтактного сбыта. По пути их остановили сотрудники УФСБ по Татарстану и МВД республики.

Ближайшие 8,5 лет каждый из злоумышленник проведет в колонии строгого режима.

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