На территории промзоны в Нижнекамске вспыхнул утеплитель

Причина произошедшего устанавливается. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Около 10:29 в понедельник, 1 августа, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на промзоне по улице Индустриальная в Нижнекамске. На открытой площадке там вспыхнул утеплитель. Огонь распространился по площади в 60 квадратных метров.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание к 10:53. Пострадавших нет.

- Причина произошедшего устанавливается, - сообщает МЧС Татарстана.

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