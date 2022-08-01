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Происшествия1 августа 2022 8:33

На территории промзоны в Нижнекамске вспыхнул утеплитель

Площадь пожара составила 60 квадратных метров
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Причина произошедшего устанавливается.

Причина произошедшего устанавливается.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Около 10:29 в понедельник, 1 августа, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на промзоне по улице Индустриальная в Нижнекамске. На открытой площадке там вспыхнул утеплитель. Огонь распространился по площади в 60 квадратных метров.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание к 10:53. Пострадавших нет.

- Причина произошедшего устанавливается, - сообщает МЧС Татарстана.

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