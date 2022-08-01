Банк «Открытие» стал ИТ-компанией

Банк «Открытие»

Банк «Открытие» получил аккредитацию Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ как ИТ-компания. Это позволит его сотрудникам с техническим образованием получить отсрочку от армии и другие государственные льготы.

- Последние два года мы делали акцент на развитии внутренней разработки. По фронтальным IT-системам доля инхаус-разработки сейчас – 70%, а по остальным системам — до 60%. В ИТ-блоке трудится более 2000 ИТ-специалистов - инженеров, аналитиков, тестировщиков, системных администраторов, архитекторов, а также специалистов по графическому, продуктовому, UI/UX и веб-дизайну, менеджеров проектов и продуктов и бизнес-аналитиков. Статус ИТ-компании позволит банку повысить привлекательность работы ИТ-специалистов за счет предоставления работникам дополнительного комфорта и государственных льгот, - сообщил член правления, глава ИТ-блока банка «Открытие» Сергей Русанов.

Проекты банка «Открытие» ежегодно получают самые высокие оценки в премии сообщества ИТ-директоров России Global CIO. Эксперты конкурса подчеркивают масштабы проектов, их сложность, а также значимость для всей ИТ-отрасли.

СПРАВКА

Банк «Открытие» -входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).