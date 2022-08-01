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Общество1 августа 2022 7:35

В Парке культуры и отдыха в Набережных Челнах установят новый аттракцион

Это семейная карусель в форме гондолы под названием «Жемчужина»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
В скором времени рабочие приступят к монтажу. Фото: администрация Набережных Челнов

В скором времени рабочие приступят к монтажу. Фото: администрация Набережных Челнов

В понедельник, 1 августа, в парк культуры и отдыха в Набережных Челнах привезли новый аттракцион - «Жемчужину». Это семейная карусель в форме гондолы, которая будет принимать по 12 пассажиров за раз, а после – раскачивать их из стороны в сторону. Максимальный угол отклонения лодки от вертикали составит около 40 градусов.

В скором времени рабочие приступят к монтажу аттракциона. По вечерам карусель будет подсвечиваться, сообщают власти города.

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