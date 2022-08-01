На трассе М-12 Москва — Казань могут разрешить разгоняться до 150 км/ч

Частично магистраль планируется открыть к концу 2022 года. Фото: Александр БОЙКО

Стало известно, что на некоторых участках строящейся трассы М-12 Москва — Казань могут разрешить движение со скоростью до 150 км/ч. Об этом в интервью РБК заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

На данный момент максимальная разрешенная скорость на дорогах России составляет 130 км/ч. Однако она может быть увеличена по решению владельцев магистралей.

Сейчас над строительством трассы М-12 Москва — Казань трудятся 21 тысяча рабочих и шесть тысяч единиц техники. Частично магистраль планируется открыть к концу 2022 года, а полностью – к 2024. Первыми в эксплуатацию введут 95 километров дороги от ЦКАД до Владимира.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram