Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 августа 2022 5:45

В Казани пьяная женщина решила переплыть озеро и едва не утонула

Ее вовремя подхватил очевидец
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Спасатели доставили горожанку на берег, где передали медикам.

Спасатели доставили горожанку на берег, где передали медикам.

Фото: МЧС Татарстана

Вечером в воскресенье, 31 июля, пьяная 47-летняя жительница Казани решила переплыть озеро Комсомольское в поселке Дербышки. Однако в какой-то момент она начала терять сознание и уходить под воду. К счастью, ее вовремя подхватил очевидец. После этого к ним подплыли спасатели, которые дежурили на пляже, и доставили на берег.

- Спасатели привели горожанку в чувство и вызвали «скорую помощь». Прибывшие медики госпитализировали женщину, - сообщает МЧС Татарстана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мужчина утонул, когда пытался пьяным переплыть озеро в Лаишевском районе

По предварительным данным, в какой-то момент его охватили судороги (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram