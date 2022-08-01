В Казани пьяная женщина решила переплыть озеро и едва не утонула

Спасатели доставили горожанку на берег, где передали медикам. Фото: МЧС Татарстана

Вечером в воскресенье, 31 июля, пьяная 47-летняя жительница Казани решила переплыть озеро Комсомольское в поселке Дербышки. Однако в какой-то момент она начала терять сознание и уходить под воду. К счастью, ее вовремя подхватил очевидец. После этого к ним подплыли спасатели, которые дежурили на пляже, и доставили на берег.

- Спасатели привели горожанку в чувство и вызвали «скорую помощь». Прибывшие медики госпитализировали женщину, - сообщает МЧС Татарстана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мужчина утонул, когда пытался пьяным переплыть озеро в Лаишевском районе

По предварительным данным, в какой-то момент его охватили судороги (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram