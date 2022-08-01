В Казани пьяная женщина решила переплыть озеро и едва не утонула

Спасатели доставили горожанку на берег, где передали медикам.
Фото: МЧС Татарстана
Вечером в воскресенье, 31 июля, пьяная 47-летняя жительница Казани решила переплыть озеро Комсомольское в поселке Дербышки. Однако в какой-то момент она начала терять сознание и уходить под воду. К счастью, ее вовремя подхватил очевидец. После этого к ним подплыли спасатели, которые дежурили на пляже, и доставили на берег.
- Спасатели привели горожанку в чувство и вызвали «скорую помощь». Прибывшие медики госпитализировали женщину, - сообщает МЧС Татарстана.
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