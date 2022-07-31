Минниханов обсудил с главами поселений Аксубаевского района темпы уборки урожая

Важно работать по развитию кормовых центров, заявил руководитель Татарстана. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 31 июля, глава Татарстана Рустам Минниханов посетил Аксубаевский район. Там он побывал на базе хозяйства «Волга-Селект», где обсудил с главами поселений темпы уборки урожая и процесс подготовки почвы к осеннему севу. Как оказалось, сейчас на полях муниципалитета работает 99 комбайнов, 30 из которых были привлечены со стороны.

Что касается, работы ООО «Волга-Селект», то тут Минниханов осмотрел стационарный комплекс, предназначенный для для подготовки воды при проведении работ по питанию и защите посевов.

После этого руководитель республики посетил строящийся зерносушильный комплекс с семенным заводом. Предполагается, что в будущем на базе будут единовременно храниться порядка семи тысяч тонн зерновых, а семенная линия будет производить по 10 тонн в час. Мощность очистного оборудования должна составить 300 тонн в час, а сушильного оборудования - 100 тонн в час.

Напомним, ранее Минниханов поручил хорошо платить сельхозработникам, чтобы так качественнее собрали урожай.

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