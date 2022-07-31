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Общество31 июля 2022 11:23

Минниханов обсудил с главами поселений Аксубаевского района темпы уборки урожая

Сейчас на полях муниципалитета работает 99 комбайнов, 30 из которых были привлечены со стороны
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Важно работать по развитию кормовых центров, заявил руководитель Татарстана.

Важно работать по развитию кормовых центров, заявил руководитель Татарстана.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 31 июля, глава Татарстана Рустам Минниханов посетил Аксубаевский район. Там он побывал на базе хозяйства «Волга-Селект», где обсудил с главами поселений темпы уборки урожая и процесс подготовки почвы к осеннему севу. Как оказалось, сейчас на полях муниципалитета работает 99 комбайнов, 30 из которых были привлечены со стороны.

Что касается, работы ООО «Волга-Селект», то тут Минниханов осмотрел стационарный комплекс, предназначенный для для подготовки воды при проведении работ по питанию и защите посевов.

После этого руководитель республики посетил строящийся зерносушильный комплекс с семенным заводом. Предполагается, что в будущем на базе будут единовременно храниться порядка семи тысяч тонн зерновых, а семенная линия будет производить по 10 тонн в час. Мощность очистного оборудования должна составить 300 тонн в час, а сушильного оборудования - 100 тонн в час.

Напомним, ранее Минниханов поручил хорошо платить сельхозработникам, чтобы так качественнее собрали урожай.

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