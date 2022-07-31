Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поздравил военнослужащих с Днем ВМФ из Севастополя

Наиль Магдеев и экипаж ракетного катера «Набережные Челны». Фото: telegram-канала мэра

В воскресенье, 31 июля, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поздравил всех причастных с Днем Военно-Морского Флота. Этот праздник градоначальник проводит в городе-герое Севастополе. Он передает татарстанцам привет от тех жителей республики, которые сейчас проходят службу на ракетном катере «Набережные Челны».

- Мы гордимся, что имя нашего города звучит на Черноморском флоте и что экипаж катера «Набережные Челны» достойно несет боевую службу, - написал Магдеев на своей странице в соцсети.

Мэр пожелал военнослужащим успехов в укреплении обороноспособности страны и здоровья.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram