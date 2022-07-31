В результате столкновения трактора и автобуса в Чувашии пострадала женщина

Причины и обстоятельства аварии выясняются. Фото: МВД по Чувашии

Около 11 часов утра в субботу, 30 июля, на автодороге «Аликово-Ишаки», недалеко от деревни Чувашская Сорма, в Аликовском районе столкнулись микроавтобус Ford и трактор МТЗ-82. По предварительным данным, водитель первой машины выехал на встречку, когда 19-летний тракторист, ехавший впереди, начал поворачивать налево.

На момент ДТП в микроавтобусе пассажиров не было. Пострадала супруга водителя Ford. 52-летняя женщина была госпитализирована с травмой руки.

- Причины и обстоятельства произошедшего выясняются, - сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.

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