Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье31 июля 2022 9:02

В Татарстане продолжает расти число случаев COVID-19, выявлено еще 49

Коллективный иммунитет местного населения к вирусу снизился до 5,9%
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
С начала пандемии болезнь подтвердилась у 153 850 жителей республики.

С начала пандемии болезнь подтвердилась у 153 850 жителей республики.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 49 жителей Татарстана, госпитализация потребовалась 35 зараженным. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

Число ежедневно выявляемых случаев вируса в республике растет уже пятый день. Вместе с тем ухудшается показатель коллективного иммунитета местного населения. По последним данным он составляет 5,9%.

Отметим, что с начала пандемии коронавирус подтвердился у 153 850 татарстанцев, 150 437 из которых выздоровели, а 1 996 - скончались.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram