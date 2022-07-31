В Татарстане продолжает расти число случаев COVID-19, выявлено еще 49

С начала пандемии болезнь подтвердилась у 153 850 жителей республики. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 49 жителей Татарстана, госпитализация потребовалась 35 зараженным. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

Число ежедневно выявляемых случаев вируса в республике растет уже пятый день. Вместе с тем ухудшается показатель коллективного иммунитета местного населения. По последним данным он составляет 5,9%.

Отметим, что с начала пандемии коронавирус подтвердился у 153 850 татарстанцев, 150 437 из которых выздоровели, а 1 996 - скончались.

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