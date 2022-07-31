Прокурор Чувашии взял под свой контроль расследование дела по факту поджога автоинспектора

Преступление произошло в деревне Токшики Моргаушского района. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прокурор Чувашии Андрей Фомин взял под личный контроль расследование уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции. Напомним, 29 июля водитель автомобиля «ВАЗ-2114», который был остановлен автоинспекторами в деревне Токшики Моргаушского района, взял из багажника канистру с бензином, после чего облил ей легковушку и правоохранителя и поджог.

Пока горящего сотрудника ГИБДД тушил его коллега, 29-летний житель Марий Эл бросился бежать. Машина, на которой он приехал, сгорела дотла. Известно, что она и не принадлежала злоумышленнику.

Автоинспектор получил ожоги более 50% тела и был госпитализирован. Преступник объявлен в розыск.

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