В результате ДТП в Бугульминском районе водитель вылетел из салона авто и погиб

Погибшему было 47 лет. Фото: ГИБДД Татарстана

В субботу, 30 июля, в Бугульминском районе произошла смертельная авария. Автомобиль KIA на скорости съехал в кювет и опрокинулся. По предварительным данным, 57-летний водитель не выбрал безопасную скорость движение и не справился с управлением. Мужчину выбросило из салона иномарки и он получил травмы не совместимые с жизнью.

Погибший не был пристегнут ремнем безопасности, сообщает ГИБДД Татарстана.

В тот же день похожее ДТП произошло в Пестречинском районе. Вот только там водитель «ВАЗ-2114» был пристегнут ремнем безопасности, а потому не получил серьезных травм и после осмотра медиками был отпущен домой.

Похожая авария, но с иным исходом, произошла в тот же день в Пестречинском районе. Фото: ГИБДД Татарстана

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