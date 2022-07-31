«Рубин» хочет купить форварда «Химок» Александра Долгова за миллион евро

В текущем сезоне на счету футболиста 1 гол и 2 голевые передачи в двух матчах Премьер-лиги. Фото: fclm.ru

По информации «Комсомолки», казанский «Рубин» сделал предложение подмосковным «Химкам» о покупке нападающего Александра Долгова. За 23-летнего форварда клуб готов заплатить порядка миллиона евро.

В текущем сезоне на счету Долгова уже один гол и две голевые передачи в двух матчах Премьер-лиги. Кроме того, футболист стал одним из авторов голов в переходных матчах против «СКА-Хабаровска» за право остаться в РПЛ.

Ранее также сообщалось о том, что «Рубин» сделал предложением черногорскому нападающему ДАКа Николе Крстовичу. Футболист, правда, заявил, что не собирается переходить в казанский клуб.

Так или иначе, поиски форварда в Казани продолжаются. Если до конца лета Слуцкий не сможет ни с кем договориться, то всегда есть вариант с Артемом Дзюбой, который продолжает заниматься на базе клуба в Казани.

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