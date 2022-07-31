Мужчина утонул, когда пытался пьяным переплыть озеро в Лаишевском районе

Тело было обнаружено в 30 метрах от берега на глубине порядка пяти метров. Фото: МЧС Татарстана

В субботу, 30 июля, около 20:06 из пруда в поселке Александровский Лаишевского района водолазы обнаружили тело 49-летнего мужчины. Оно находилось в 30 метрах от берега на глубине порядка пяти метров. Труп извлекли из воды и передали полицейским.

По предварительным данным, мужчина был пьян и пытался переплыть озеро. Его не остановили то, что место не было оборудовано для купания и там имелось соответствующее предупреждение. Вероятнее всего, в какой-то момент пловца охватили судороги и он молча ушел на дно, сообщает МЧС Татарстана.

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