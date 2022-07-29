Мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды на август 2022 года

Сроки отключения могут быть скорректированы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Казани продолжаются работы по ремонту и гидроопрессовке тепловых сетей. Так, стал известен график отключение горячей воды на август 2022 года в зданиях и жилых домах, подключенных к коммуникациям «Татэнерго».

Так, со 2 по 8 августа ее не будет по следующим адресам:

- улица Волгоградская, 2, 4, 6, 22, 28, 30/53, 35, 37, 41, 43, 45, 39 (школа №71), 26 (школа №91);

- улица Восстания, 25, 41/49 («Городская стоматология»);

- улица Декабристов, 150, 156 (общежитие), 154а (детсад №262);

- проспект Ибрагимова, 34, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 57а (детсад №346);

- улица Коллективная, 27, 31, 33, 35, 39, 25 (детсад №165), 31а, 33а (детсад №203);

- улица Короленко, 31а, 33а, 35, 35а, 37, 41, 43, 45, 47, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 33б (детсад №306);

- проспект Ямашева, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32.

Со 2 по 15 августа:

- улица Волгоградская, 18;

- проспект Ибрагимова, 28а, 32/20, 32а;

- улица Короленко, 39 (общежитие);

- улица Фурманова, 5а (школа №8), 50а (детсад №295);

- Сроки отключения могут быть скорректированы. Все работы проводятся поэтапно, поэтому горячую воду могут перестать подавать не один раз по указанным адресам, - отметили в мэрии Казани.

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