В Казани открылся II Всероссийский фестиваль «Шамаиль-арт»

Фото: Государственный музей избирательных искусств Татарстана

В Казани стартовал II Всероссийский фестиваль мусульманской культуры «Шамаиль-арт». В рамках мероприятия в Государственном музее избирательных искусств Татарстана организована выставка. На всех трех этажах находится около 200 работ 32 мастеров, которые представляют собой феномен мусульманской культуры - шамаиль.

Куратор проекта Рустем Шамсутов считает, что, познакомившись поближе с мусульманской традицией, можно заметить три направления ее развития в искусстве. Первое – письма по стеклу, второе – классическая каллиграфия, третье – восприятие арабских букв как символов.

Особое место в музее занимает коллекция печатных шамаилей начала 20 века из Фонда Марджани и собрания народных мастеров, которые выполнены на стекле.

Фестиваль можно посетить до 25 сентября.

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