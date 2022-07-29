В Казани продлевают ограничение движения по проспекту Камалеева

Закрыт проезд на участке от дома №30 до №34. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ограничение движения автомобилей по проспекту Камалеева в Казани продлили до 17 августа. Останется закрыт проезд на участке от дома №30 до №34. Там продолжается строительство сетей канализации, сообщает Комитет внешнего благоустройства Исполкома города.

Напомним, работы на проспекте Камалеева начались 1 декабря 2021 года и должны были завершиться к 31 июля текущего года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Казани до 30 сентября частично перекроют улицу Габдуллы Тукая

Это связано с реконструкцией усадьбы «Шакир-солдат» (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram