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Общество29 июля 2022 9:31

В Казани продлевают ограничение движения по проспекту Камалеева

Это связано со строительством сетей канализации
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Закрыт проезд на участке от дома №30 до №34.

Закрыт проезд на участке от дома №30 до №34.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ограничение движения автомобилей по проспекту Камалеева в Казани продлили до 17 августа. Останется закрыт проезд на участке от дома №30 до №34. Там продолжается строительство сетей канализации, сообщает Комитет внешнего благоустройства Исполкома города.

Напомним, работы на проспекте Камалеева начались 1 декабря 2021 года и должны были завершиться к 31 июля текущего года.

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