За сутки СOVID-19 подтвердился еще у 47 жителей Татарстана

Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 6,9%. Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Татарстане выявили 47 новых случаев COVID-19, госпитализировали 39 зараженных и выписали одного зараженного. Такие цифры в пятницу, 29 июля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с вирусом.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 153 754 жителей республики, 150 393 из которых выздоровели, а 1 996 – скончались. Коллективный иммунитет местного населения к болезни продолжает оставаться на отметке в 6,9%.

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