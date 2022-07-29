В Казани до 30 сентября частично перекроют улицу Габдуллы Тукая

Пока около усадьбы будут устанавливать строительные леса. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В столице Татарстана с 1 августа по 30 сентября ограничат движение по улице Габдуллы Тукая. Перекроют участок в районе здания №16. Это связано с установкой строительных лесов для последующей реконструкции памятника культурного наследия регионального значения – усадьбы «Шакир-солдат», сообщается в сборнике документов Исполкома города.

Напомним, что это не единственное ограничение в городе введенное из-за реконструкции исторического здания. Так, например, из-за работ по восстановлению «Дома Кекина» с 21 до 31 октября 2022 года перекрыта улица Максима Горького в районе дома №3.

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