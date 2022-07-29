В Казани полицейские помогли в краткие сроки доставить беременную в роддом

Чтобы расчистить дорогу и оперативной доставить женщину к врачам, полицейские включили на своем служебном авто звуковые сигналы и проблесковые маячки. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Инспекторы ДПС - лейтенанту Айнур Юнусов и прапорщик Алексей Павлов, как обычно несли службу в Казани. Машина полицейских стояла около одного из домов на улице Оренбургский тракт, когда к ним подбежал взволнованный мужчина. Он показал на автомобиль «Шкода» и сообщил, что везет в ней свою беременную жену в роддом, но в пути у нее начались схватки и они могут не успеть доехать до врачей.

Сотрудники ГИБДД быстро приняли решение – сообщили дежурному о ситуации и начали сопровождать машину с беременной до роддома. Чтобы расчистить дорогу и оперативной ее доставить к врачам, полицейские включили на своем служебном авто звуковые сигналы и проблесковые маячки.

- Успели вовремя. Передав роженицу медикам, Айнур Юнусов и Алексей Павлов продолжили несение службы, - сообщили в МВД Татарстана.

Роды, к слову, прошли успешно. Родители ребенка благодарят полицейских за оказанную помощь и доброе отношение.

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