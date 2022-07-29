Татарстан не будет вводить новых антиковидных мер, несмотря на прирост заболеваемости

На данный момент коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 6,9%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор Татарстана не планирует вводить в республике новые ковидные ограничения, несмотря на прирост заболеваемости. По словам замруководителя управления Любови Авдониной, рост выявленных случаев вируса сейчас не критический. Об этом она заявила в ходе брифинга.

Отметим, что с начала пандемии коронавирус подхватили 153 707 жителей республики. Последнее время ежедневно выявляется чуть более 40 зараженных. Коллективный иммунитет местного населения к болезни находится на отметке в 6,9%.

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