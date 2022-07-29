В Татарстане будут судить екатеринбуржца, обвиняемого в попытке сбыть два килограмма наркотика

Расследование уголовного дела в отношении мужчины завершено. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Екатеринбурга, который был задержан с более чем двумя килограммами наркотика в Набережных Челнах. В скором времени мужчина предстанет перед судом по обвинению в покушении на незаконный сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере, сообщает прокуратура республики.

По версии следствия, обвиняемый забрал наркотики из тайника в одной из лесопосадок Елабужского района и намеревался сбыть их в татарстанском автограде. Однако 13 января он был задержан автоинспекторами на посту «Тула-1», расположенном на 1039-м километре трассы М-7 Волга «Москва – Уфа».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram