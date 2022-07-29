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Общество29 июля 2022 7:01

С 4 августа Казань и Нижний Новгород свяжут электропоезда

Они будут курсировать между городами шесть дней в неделю
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Время в пути составит около 6 часов и 20 минут.

Время в пути составит около 6 часов и 20 минут.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 4 августа из Казани в Нижний Новгород и обратно начнут курсировать электропоезда. Они будут ходить каждый день за исключением среды, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги – филиала ОАО«РЖД».

Из Казани поезда будут отправляться в 5:10, из Нижнего Новгорода – в 16:08. Время в пути в обоих случаях составит около 6 часов и 20 минут.

Билеты скоро начнут продавать на официальном сайте «РЖД», мобильном приложении компании и в кассах на вокзалах.

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