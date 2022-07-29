Водитель «Лады», которая на скорости врезалась в дерево в Йошкар-Оле, скончался в больнице

ДТП произошло на шестом километре автодороги «Йошкар-Ола – Уржум». Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Стали известны подробности ДТП, которое произошло 28 июля на шестом километре автодороги «Йошкар-Ола – Уржум». Напомним, около 14:50 «Лада Гранта» там съехала в кювет и врезалась в дерево. С места происшествия были госпитализированы водитель и трое его пассажирок, одной из которых 16 лет.

По предварительным данным, 41-летний водитель не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. От полученных травм он скончался в больнице.

Одна из пассажирок – 18-летняя девушка – получила серьезные травмы. На момент аварии она не была пристегнута ремнем безопасности, сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.

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