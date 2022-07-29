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Общество29 июля 2022 5:47

Антимонопольщики подозревают Минкульт Татарстана в нарушении закона «О защите конкуренции»

Все дело в субсидиях на показ кукольного спектакля «Ходжа Насреддин» в Набережных Челнах и Казани
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Утверждается, что благодаря ведомству «Поддержка культурных инициатив» получила преимущественный доступ к получению господдержки.

Утверждается, что благодаря ведомству «Поддержка культурных инициатив» получила преимущественный доступ к получению господдержки.

Фото: Олег ЗОЛОТО

УФАС Татарстана возбудило дело в отношении министерства культуры республики. Ведомство подозревают в нарушении закона «О защите конкуренции». Все дело в субсидиях на показ кукольного спектакля Тимура Бекмамбетова «Ходжа Насреддин» в Набережных Челнах и Казани.

Согласно информации, опубликованной на сайте управления, Минкультуры Татарстана нарушило порядок проведения конкурса на получение субсидий для организации показов постановки. Таким нечестным образом АНО «Поддержка культурных инициатив» получила 2,4 миллиона рублей, 238 тысяч из которых после не были использованы по назначению.

- АНО «Поддержка культурных инициатив» необоснованно получил преимущественный доступ к получению субсидий. Действия Министерство культуры республики препятствуют реализации цели предоставления субсидий некоммерческим организациям, ущемляют права и свободы неограниченного круга лиц, заинтересованных в получении субсидий, - замечают антимонопольщики.

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