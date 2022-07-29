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Происшествия29 июля 2022 5:26

В реке Казанка утонул 41-летний мужчина

Его тело нашли и передали правоохранителям водолазы
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Причина произошедшего устанавливается.

Причина произошедшего устанавливается.

Фото: МЧС Татарстана

Около 16:30 в четверг, 28 июля, в реке Казанка у дома №4 по улице Сибгата Хакима в столице Татарстана утонул 41-летний мужчина. Прибывшие на место спасатели обнаружили его тело спустя два часа. Оно находилось в 30 метрах от берега на глубине порядка шести метров. Труп был передан полицейским.

Причина произошедшего устанавливается. На данный момент известно, что погибший купался в месте, не предназначенном для этого, сообщает МЧС Татарстана.

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