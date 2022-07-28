После столицы Чувашии святыня прибудет в Казань. Фото: cheb-eparhia.ru

В этот четверг, 28 июля, в Чебоксары прибыл ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского. Святыню поместили в Введенский кафедральный собор. Ее у входа встретили митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий, духовенство и верующие. После ковчег занесли в храм, где состоялась божественная литургия.

- Вовремя богослужения митрополит совершил молитву о восстановлении мира на Украине, - сообщает пресс-служба Чувашской митрополии.

Поклониться мощам Сергия Радонежского и помолиться в Введенском кафедральном соборе до 18.00 29 июля. После чего будет совершено крестный ход и молебен перед отправкой ковчега в Казань.

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