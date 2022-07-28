Расписание электрички Казань – Канаш изменится с 4 августа

Она будет отправляться в 4.00. Фото: Олег УКЛАДОВ

Со следующего четверга, 4 августа, меняется расписание электрички Казань – Канаш.

- Это делается по техническим причинам, - сообщает пресс-служба перевозчика АО «Содружество».

Так, поезд №6351 будет отправляться из столицы Татарстана в 4.00, то есть на семь минут раньше, чем значится сейчас в расписании. Соответственно в Канаш электричка будет также прибывать раньше на указанное время – в 6.43.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram