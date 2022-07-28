В Чебоксарах улицу, парк или сквер в честь могут назвать митрополита Варнавы

За время своего служения митрополит восстановил семь монастырей. Фото: cap.ru

Инициативная группа обратилась в администрацию Чебоксар с предложением присвоить одной из новых улиц, парку или скверу имя почетного гражданина города митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы, который скончался от болезни в июне 2020 года.

Напомним, за время своего более чем 40-летнего служения митрополит восстановил семь монастырей, при нем было открыто более 210 приходов, а также было восстановлено Чебоксарское Духовное училище.

На портале «Открытый город» на данный момент открыто голосование, по итогам которого будет решено, какому именно объекту будет присвоено имя Варнавы.

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