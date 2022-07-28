ЦИК Марий Эл завершил прием документов от кандидатов на пост главы республики

Выборы состоятся этой осенью. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завершился этап подачи документов для регистрации кандидатов, претендующих занять пост главы Марий Эл на выборах, которые пройдут 11 сентября 2022 года. Изначально были выдвинуты пять человек – три представителя политических партий, а также два самовыдвиженца, один из которых не предоставил документы в положенный срок, сообщили в ЦИК Марий Эл.

- Регистрация всех кандидатов на должность главы республики завершится не позднее 5 августа 2022 года, - также отметили в региональном Центризбиркоме.

Кто же претендует на данный пост? Это самовыдвиженец врио главы Марий Эл Юрий Зайцев, представитель местного отделения партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Валентина Злобина, Антон Мирбадалев от марийского регионального отделения ЛДПР и Наталия Глущенко от регионального отделения «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».

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