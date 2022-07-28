В Казани сдали первую площадку, благоустроенную по программе «Наш двор»

Завершилось комплексное благоустройство двора в Кировском районе на улице Ягодинской. Фото: metshin.ru

В Кировском районе Казани завершилось благоустройство территории около домов №35 и №37 по улице Ягодинской. Работы там проводились по республиканской программе «Наш двор».

Эти дома были построены в 1970-х годах. Дворы пустовали, кроме гаражей рядом ничего не было, а для прогулок с детьми местным жителям приходилось ходить в соседние дома. Поэтому этого благоустройства они ждали с нетерпением.

К ремонту приступили в мае 2022 года. За короткое время там появилась игровая, спортивная и общественная площадка. Для детей предусмотрены качели, горки, песочницы, а для отдыха взрослых – скамейки. Все изменения были согласованы с местными жителями. Для тех из них, кто является автовладельцем, приятным бонусом стало появление дополнительных 14 парковочных мест и установка камеры видеонаблюдения с искусственным интеллектом.

- Площадка изменилась до неузнаваемости. Это небо и земля, – поделилась впечатлениями жительница дома.

Без внимания не оставили и входные двери подъездов, балконы и фасады квартир. Вместо старых деревьев была посажена малина, а осенью там должна появиться слива и вишня, ведь название территории Ягодная слобода.

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