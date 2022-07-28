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Общество28 июля 2022 14:36

В Казани до сентября частично перекроют улицу Аделя Кутуя

Ограничения на движение по ней вводятся из-за проведения работ по обустройству инженерных сетей
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Проезд запретят уже в эту пятницу.

Проезд запретят уже в эту пятницу.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

С этой пятницы, 29 июля, и вплоть до 9 сентября в столице Татарстана частично ограничат движение транспорта по улице Аделя Кутуя.

- Перекрытие связано с проведением работ по обустройству инженерных сетей, - сообщает комитет внешнего благоустройства Исполкома города.

Так, проезд машин в указанный период будет запрещен на участке от здания №24 корпус 2 по улице Родина до перекрестка с улицей Аделя Кутуя.

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