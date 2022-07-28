В Казани гособвинение попросило для экс-начальника ОП «Горки» 12 колонии строгого режима

Также представитель прокуратуры просит у суда назначить фигуранту дела штраф в один миллион рублей. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

В этот четверг, 28 июля, в Приволжском районном суде Казани начались прения сторон по делу экс-начальника ОП «Горки» Рафаэля Габбазова. Напомним, уже бывшего полковника полиции обвиняют в покушении на получение одного миллиона рублей в качестве взятки путем вымогательства и превышении служебных полномочий. Так, в частности, по версии следствия, в свое время Габбазов требовал с владельца кафе восточной кухни деньги за общее покровительство.

Во время прений сторона гособвинения запросила у суда для экс-полковника наказания в виде 12 лет колонии строгого режима и штрафа на один миллион рублей.

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