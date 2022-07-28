Местные дороги Татарстана будут отремонтированы за счет строителей трасс М-7 и М-12

Дело в том, что дороги местного значения используются, чтобы подвозить материалы для строительства этих крупных автотрасс. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Подрядные организации, которые занимаются строительством автомагистрали М12 Москва – Нижний Новгород – Казань, а также обхода Набережных Челнов и Нижнекамска для трассы М7 «Волга», готовы взять на себя затраты на восстановление местных дорог республики. Так, к моменту завершения строительства крупных автотрасс, данные участки должны быть капитально отремонтированы, сообщил глава Минтранса Татарстана Фарит Ханифов в эфире #Татарстан Онлайн.

Дело в том, что дороги местного значения используются, чтобы подвозить материалы для строительства этих крупных автотрасс. И из-за ежедневной нагрузки они быстро приходят в негодность. Поэтому была составлена схема дорог, на которых подрядчики обязаны не допускать разрушений.

Так, для строительства трассы Шали-Бавлы задействовано 150 километров местных дорог, для строительства М-12 и обхода Набережных Челнов и Нижнекамска – более 250 километров.

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