Гидрометцентр Татарстана рассказал о погоде на конец июля 2022 года

Несмотря на прогнозируемые осадки, температура воздуха не понизится. Фото: Евгения ГУСЕВА

В пятницу, 29 июля, территория Татарстана продолжит находиться под влиянием антициклона, так что в республике сохранится сухая спокойная погода. Согласно прогнозам синоптиков, осадков не ожидается, а температура воздуха днем будет находиться в пределах от +24 до +29 градусов, сообщает Гидрометцентр республики.

А вот в выходные – 30 и 31 числа, к западным границам региона приблизится новый атмосферный фронт, из-за чего в отдельных районах днем и вечером пройдут кратковременные дожди, а также возможны грозы. При этом температура воздуха особо не изменится, будет все также тепло – днем от +23 до +29 градусов.

Что же касается начала августа, то и тут характер погоды останется тем же. Местами прогнозируются небольшие и кратковременные дожди, температура воздуха днем в понедельник и вторник будет в пределах от +24 до +29 градусов.

Отметим, что по словам доцента кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимура Аухадеева, Казань ждет теплый август. Он будет близким к климатической норме, как по осадкам, так и по температуре воздуха.

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