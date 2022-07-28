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Общество28 июля 2022 13:39

Специалисты объяснили, почему в Татарстане «цветет» Куйбышевское водохранилище

Они также отобрали пробы воды и выяснили ее состояние
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Гидрометцентр республики систематически проверяет водоем на соответствие гидрохимическим и гидробиологическим показателям.

Гидрометцентр республики систематически проверяет водоем на соответствие гидрохимическим и гидробиологическим показателям.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

25 июля сотрудники Гидрометцентра Татарстана отобрали пробы поверхностных вод Куйбышевского водохранилища. Их анализ показал, что придонные слои воды в водоеме грязные, а поверхностные воды – слабо загрязненные. Кроме того, в воде происходит сильное «цветение». Это вызвано массовым развитием синезеленых водорослей.

- Гидрохимический анализ отобранных проб показал достаточное содержание кислорода в воде и низкое содержание фосфатов и общего фосфора, что является характерным для вод водохранилища в летний период года, - замечают специалисты.

Отмечается, что пробы взяты в двух створах: на левом берегу выше и ниже Казани - в районе водозабора и селе Старое Победилово, а также на правом берегу - в районе деревни Студенец.

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