В Йошкар-Оле «Лада» врезалась в дерево, пострадали трое взрослых и девочка-подросток

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около 15 часов в четверг, 28 июля, на шестом километре автодороги «Йошкар-Ола-Уржум» в столице Марий Эл автомобиль «Лада Гранта» съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП серьезно пострадали как 41-летний водитель легковушки, так и три его пассажирки, одной из которых 16 лет.

- На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.

Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

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