По итогам июня средняя цена на автомобильный бензин в Татарстане составила почти 48 рублей

Такие цифры по итогам июня сообщает Росстат. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Автомобильный бензин в Татарстане стоит в среднем 47,91 рубля, а дизельное топливо - 52,29 рубля за литр. Если говорить о конкретных марках, то литр АИ-92 в республике можно приобрести за 45,89 рубля, литр АИ-95 – за 49,31 рубля, литр АИ-98 и выше – за 59,29 рубля. Такие цифры по итогам июня сообщает Росстат.

В соседней от Татарстана Чувашии цены выше. Там литр автомобильного бензина стоит в среднем 49,04 рубля. Литр АИ-92 оценивается в 46,34 рубля, литр АИ-95 – в 50 рублей, литр АИ-98 и выше – в 58,66 рубля. Дизельное топливо в регионе продается сейчас по цене около 52,31 рубля за литр.

Дешевле заправиться в Марий Эл, где средняя цена на автомобильный бензин по итогам июня составила 47,09 рубля, а на дизельное топливо - 51,82 рубля.

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