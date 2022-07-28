Житель Зеленодольска, который без причины ударил прохожего ножом, проведет в колонии 15 лет

Преступление произошло ночью 25 августа 2021 года во дворе одного из домов по улице Гоголя. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Зеленодольске осудили 35-летнего мужчину, который убил прохожего во дворе дома по улице Гоголя. Согласно решению суда, ближайшие 15 лет он проведет в колонии строгого режима. Кроме того, преступник должен будет выплатить семье потерпевшего 1,5 миллиона рублей, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

Напомним, преступление произошло ночью 25 августа 2021 года. Все началось с того, что пьяный подсудимый поругался с сожительницей, и та ушла из дома. Мужчина взял нож и отправился на ее поиски. Женщину он не нашел, зато столкнулся с семейной парой, которая выгуливала собаку. Тогда злоумышленник без причины ударил ножом в грудь 31-летнего прохожего. Ранение оказалось смертельным.

Преступника удалось задержать спустя несколько минут. Оказалось, что едва он вышел из дома, теща позвонила полицейским и рассказала, что ее пьяный зять с ножом ведет себя агрессивно.

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