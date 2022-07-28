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Происшествия28 июля 2022 12:12

Житель Зеленодольска, который без причины ударил прохожего ножом, проведет в колонии 15 лет

Его признали виновным в убийстве, совершенном из хулиганских побуждений
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Преступление произошло ночью 25 августа 2021 года во дворе одного из домов по улице Гоголя.

Преступление произошло ночью 25 августа 2021 года во дворе одного из домов по улице Гоголя.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Зеленодольске осудили 35-летнего мужчину, который убил прохожего во дворе дома по улице Гоголя. Согласно решению суда, ближайшие 15 лет он проведет в колонии строгого режима. Кроме того, преступник должен будет выплатить семье потерпевшего 1,5 миллиона рублей, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

Напомним, преступление произошло ночью 25 августа 2021 года. Все началось с того, что пьяный подсудимый поругался с сожительницей, и та ушла из дома. Мужчина взял нож и отправился на ее поиски. Женщину он не нашел, зато столкнулся с семейной парой, которая выгуливала собаку. Тогда злоумышленник без причины ударил ножом в грудь 31-летнего прохожего. Ранение оказалось смертельным.

Преступника удалось задержать спустя несколько минут. Оказалось, что едва он вышел из дома, теща позвонила полицейским и рассказала, что ее пьяный зять с ножом ведет себя агрессивно.

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