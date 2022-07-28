В Татарстане увеличилось число случаев заболевания энтеровирусом

Заболевшие - жители Азнакаевского, Арского, Зеленодольского и Пестречинского районов, Казани и Набережных Челнов. Фото: Ксения Высотина

За шесть месяцев 2022 года в Татарстане зафиксировано 30 случаев энтеровируса, что в три раза больше, чем было за аналогичный период прошлого года. Если в 2021 году инфекцию чаще всего подхватывали дети в возрасте от 3 до 6 лет, то теперь это малыши от года до двух лет.

Последние случаи энтеровируса были зарегистрированы в Азнакаевском, Арском, Зеленодольском и Пестречинском районах, а также в Казани и Набережных Челнах, сообщают в Роспотребнадзоре республики.

Специалисты объясняют, что энтеровирус – повсеместно распространенное инфекционное заболевание. Чаще всего он передается водным и контактно-бытовым путями, реже – воздушно-капельным.

Протекает болезнь в различных формах. Например, в виде герпетической ангины, высыпаний на коже и расстройств пищеварения. Все это может сопровождаться лихорадкой, слабостью, головными и мышечными болями.

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