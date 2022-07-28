В Казани пропал 70-летний пенсионер, который нуждается в медицинской помощи

Фото: ПСО «Лиза Алерт»

В Казани начались активные поиски 70-летнего Габдулбара Ахметшина, который ушел из дома в неизвестном направлении и пропал 14 июля. Мужчина хромает и нуждается в медицинской помощи, говорят волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Известно, что Габдулбар ростом около 180 сантиметров имеет нормальное телосложение, черные волосы с проседью и карие глаза. На момент пропажи на нем была светлая рубашка с короткими рукавами, черные брюки и черные сандалии.

Всех, кто видел этого человека, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

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